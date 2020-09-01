Сотрудника СК обвинили во взятке в размере 5 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело против собственного же следователя из главного управления. Грея Эфендинова обвиняют в том, что он предложил коллеге дать ему взятку в размере 5 млн рублей. За эти деньги, согласно материалам дела, он обещал избавить коллегу от судебного преследования.

"Сотрудник управления при этом действовал в соответствии с разработанными нормами при выявлении коррупционного преступления, в результате чего Эфендиев был задержан", - отмечается в сообщении.

В самое ближайшее время сотруднику силовой структуры изберут меру пресечения. В пресс-релизе подчеркивается, что СК следит за "чистотой рядов" и что это принципиаильная и последовательная позиция руководства.