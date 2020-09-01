Чиновники объяснили аномальное повышение температуры в Дудергофском канале

Экоактивисты из организации "Зеленый фронт" рассказали, что им удалось добиться официального ответа от Росприроднадзора, касающегося недавнего повышения температуры воды в Дудергофском канале до 41 градуса. Версия о возможной аварии на теплосетях получила свое подтверждение. Аварию ликвидировали и, кроме того, прекратили поступление в акваторию горячих сточных вод. Однако, вопреки тому, что ликвидацию аварии чиновники датировали 24 августа, экологи продолжают беспокоиться за канал в Полежаевском парке и его обитателей.

"При избыточной температуре в Дудергофском канале существует серьезный риск для замора рыбы. Несмотря на то, что авария устранена, само состояние Дудергофского канала вызывает у нас опасения, поскольку там постоянно ощущается канализационных запах. Мы полагаем, что ситуация со сбросом горячей воды привлечет внимание профильного комитета и к проблеме возможного загрязнения канала сточными водами", - прокомментировал проблему представитель "Зеленого фронта" Егор Леонтьев.

Известно, что для разрешения описанных выше трудностей специалистам приходилось отключать от водоснабжения целые дома в Красносельском районе.

Фото: "Зеленый фронт"