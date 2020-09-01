Песков опроверг наличие в графике Путина встречи с Бегловым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на этой неделе в рабочем графике Владимира Путина нет встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым, передает РИА "Новости".

"Нет", - коротко ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, на прошлой неделе Беглов пропал из поля зрения. Вице-губернатор Валерий Пикалев как минимум один документ подписал как "временно исполняющий обязанности губернатора", что могло говорить о временном отходе градоначальника от дел – хотя Смольный не объявлял об отпуске или командировке Беглова, как это обычно случается.

Источники ЗАКС.Ру предполагали, что Беглов ушел на самоизоляцию перед встречей с Путиным, Telegram-канал "Ротонда" писал, что итогом такой встречи может быть предложение Беглову перейти на новую работу. В Смольном заявили, что "сплетни не комментируют", а госсекретарь Союзного государства России и Беларуси, на место которого прочили Беглова, заявил, что со своего поста никуда не уходит.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.