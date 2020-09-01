Бывшему замначальника Генштаба предъявили новое обвинение

Бывшему замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено новое обвинение – в получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.

О новом обвинении сообщил следователь Денис Козловцев в ходе заседания в 235-м гарнизонном военном суде, где рассматривается вопрос о продлении срока Арсланова. По словам следователя, обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ было предъявлено Арсланову в конце августа, вместе с еще двумя – по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствие просит оставить обвиняемого под арестом до 6 декабря, напоминая, что Арсланов нарушал подписку о невыезде.

Генерал-полковника задержали 7 февраля. В прошлом месяце ему предъявили обвинение в мошенничестве по двум эпизодам: общий ущерб оценён в 6,7 млрд рублей. Инкриминируемые военному статьи связаны с выполнением госзаказа.