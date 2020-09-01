Петербургское правительство раздаст денежные премии лучшим учителям

В праздник первого дня учебного года петербургский губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства, вводящее выплату специальных премий тридцати городским школьным учителям, сообщает пресс-служба Смольного. Каждая из разовых премий за 2020 год составляет 200 тысяч рублей, а победителей определили еще в середине июня. Средства выделяются целиком из средств налогоплательщиков.

Члены жюри (педагоги, ученые и чиновники) при отборе победителей руководствовались таким критерием, как успехи в реализации программ общего, основного общего и среднего образования. Деньги будут перечислены перед Днем учителем, традиционно отмечаемым 5 октября.

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