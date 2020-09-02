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13:00

Смольный проиграл в апелляционном суде дело о застройке Муринского парка

фото ЗакС политика Смольный проиграл в апелляционном суде дело о застройке Муринского парка

Второй апелляционный суд 2 августа решил, что перевод части Муринского парка из зоны "рекреация" в зону "спорт" незаконна. Об этом ЗАКС.Ру сообщил присутствовавший у здания суда муниципальный депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов. Он рассказал, что на заседание не пустили около 20 человек, которые хотели поприсутствовать на рассмотрении дела. Причина недопуска - ограничения из-за распространения коронавируса, уточнил Сафонов. По его словам, в зал пустили только двух активисток Марианну Бакан и Марию Боровенкову, а также депутата Законодательного собрания Михаила Амосова

Бакан рассказала ЗАКС.Ру, что представитель администрации губернатора на суде отмечал незначительный размер участка, который хотели перевести под застройку. Адвокат защитников парка настаивала на том, что независимо от размера территории ее перевод может нарушать действующие законы - правительство приняло решение вопреки градостроительному кодексу и правилам землепользования и застройки, сообщила Бакан. По ее словам, на сторону активистов встал и прокурор. 

Напомним, в 2019 году правительство Петербурга решило перевести часть Муринского парка под постройку спортивного комплекса "Нова Арена". Защитники парка подали в суд и выиграли в Санкт-Петербургском городском суде. Однако, администрация губернатора летом 2020 года подала апелляцию на это решение.


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