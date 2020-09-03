НАТО и ЕС потребовали от РФ срочного расследования отравления Навального

Председатель Евросовета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивают на скорейшем расследовании обстоятельств отравления российского политика Алексея Навального. Свои требования чиновники изложили в Twitter.

"Германия объявила, что Алексей Навальный стал жертвой атаки „Новичком". Я категорически осуждаю использование нервно-паралитического агента военного уровня, это делает еще более срочным полное и прозрачное расследование, которое необходимо провести России", - написал Столтенберг, уточнив, что НАТО созовет конференцию со своими союзниками для того, чтобы обсудить возможные последствия произошедшего.

Политику вторит его коллега Шарль Мишель, отметивший, что РФ обязана "провести полное расследование и восстановить справедливость".

"Я самым решительным образом осуждаю попытку заставить замолчать лидера оппозиции Навального с помощью нервно-паралитического агента военного образца", - сообщил он.

Днём ранее власти ФРГ отчитались о том, что нашли в организме Навального следы токсина из группы "Новичок". Оппозиционер по-прежнему находится в реанимации в состоянии клинической комы и подключен к аппарату ИВЛ.

Также немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Навальный является жертвой преступления.