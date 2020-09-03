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11:32

Во Всеволожске открыли подаренную Бегловым детскую площадку

фото ЗакС политика Во Всеволожске открыли подаренную Бегловым детскую площадку

На территории микрорайона Южный во Всеволожске состоялось торжественное открытие детской площадки, которую Ленобласти подарил петербургский градоначальник Александр Беглов, уведомили в Смольном.

Лично губернатор на презентации не был, а прислал вместо себя своего заместителя Николая Бондаренко, который поблагодарил строителей за то, что сдали объект в положенный срок - к началу ученого года.

"Площадка и расположенное на ней оборудование безопасны для детей", - уточнила также побывавшая на встрече заместитель председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова.

Ещё 1 августа, в день "рождения" Ленобласти, Беглов подарил региону три детские площадки - кроме Всеволожска, они должны быть установлены в Шлиссельбурге и Пикалёво.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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