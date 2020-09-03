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14:28

Суд приостановил производство по иску Дерипаски к Навальному

фото ЗакС политика Суд приостановил производство по иску Дерипаски к Навальному

Арбитражный суд Москвы приостановил производство по иску бизнесмена Олега Дерипаски к политику Алексею Навальному, передает РИА "Новости".

С соответствующим ходатайством обратился представитель Навального, юрист Дерипаски против этого не возвражал. В разговоре с ТАСС адвокат бизнесмена Алексей Мельников сообщил, что и сторона истца тоже обратилась в суд с просьбой приостановить производство "по гуманитарным соображениям"

"Нам известно, что он [Навальный] болен и находится за границей. Мы заинтересованы в том, чтобы Навальный принял участие в заседании, поэтому мы и обратились с просьбой приостановить иск до его выздоровления", - сказал Мельников, добавив, что сторона истца желат "его скорейшего выздоровления" и ждет в суде.

Дерипаска подал иск к Навальному о защите чести и достоинства, требуя опровергнуть информацию о якобы незаконной поддержки государства при занятии бизнеса, в частности, о получении невозвратных кредитов. В качестве денежной компенсации он требует выплатить ему 1 рубль.

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