18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:53

Экс-сотрудник ярославской ИК-1 получил условный срок за пытки вместо отмененного реального

фото ЗакС политика Экс-сотрудник ярославской ИК-1 получил условный срок за пытки вместо отмененного реального

Заволжский суд Ярославля приговорил бывшего сотрудника ярославской исправительной колонии № 1 Максима Яблокова к 3,5 годам условно по делу о пытках заключенного, передает "МБХ медиа".

Адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова заявила о намерении обжаловать это решение. Она напомнила, что в первый раз Яблокова приговорили к реальному сроку, и не очень понятно, что изменилось с тех пор.

В январе Яблоков был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима по делу о пытках в колонии. Сторона защиты обжаловала это решение, попросив смягчить приговор, но Ярославский облсуд отменил его вовсе, направив дело на новое рассмотрение.

Яблоков был задержан вскоре после того, как "Новая газета" в 2018 году опубликовала видеозаписи  с избиением заключенного ярославской колонии Евгения Макарова.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:48 Кабмин Германии опровергли слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

19:17 Калининградца оштрафовали на 350 тысяч рублей за оправдание теракта в Новой Зеландии

18:49 Андрея Пивоварова задержали в Москве

18:47 Обвиняемой в убийстве отца Марии Хачатурян сделали более комфортными условия ареста

18:32 Траты на культуру в Петербурге планируют сократить на 2,7 млрд рублей

18:25 Сергею Фургалу пролонгировали арест ещё на 3 месяца

17:57 Беглов привился от гриппа и рекомендовал петербуржцам последовать его примеру

17:54 Приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП огласят 8 сентября

17:25 Победителя конкурса по концепции арт-парка "Тучков буян" выберут 18 сентября

17:17 Суд прекратил дело жительницы Карелии о неуплате штрафа за оправдание терроризма

16:57 ФБК выпустил расследование, после которого Навального отравили

16:53 Экс-сотрудник ярославской ИК-1 получил условный срок за пытки вместо отмененного реального

16:34 Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального

16:26 "Левада": Заметно выросла доля россиян, готовых на ближайших выборах президента отдать голоса за Навального

16:07 В Верховном суде обжаловали законность голосования по поправкам в Конституцию

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru