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18:47

Обвиняемой в убийстве отца Марии Хачатурян сделали более комфортными условия ареста

фото ЗакС политика Обвиняемой в убийстве отца Марии Хачатурян сделали более комфортными условия ареста

Самой младшей из обвиняемых в убийстве отца сестёр Хачатурян - Марии - смягчили условия домашнего ареста, уведомил "МБХ медиа" адвокат Ярослав Пакулин.

"Постановлением Бутырского суда Марии было запрещено общаться с неопределенным кругом лиц за исключением сотрудников суда, адвоката, законного представителя. Мария не имела права на медицинскую помощь, не имела права общаться с людьми в транспорте, ни с кем абсолютно. Мы этот запрет сочли незаконным и обжаловали. Мосгорсуд предложил его в другой редакции. Он запрещает теперь только общаться с участниками уголовного процесса - потерпевшими, свидетелями и так далее", - уточнил детали решения суда защитник девушки.

Некоторое время назад другим двум сёстрам - Ангелине и Крестине - пролонгировать запрет на совершение определенных действий, запретив им, среди прочего, посещать любые массовые мероприятия.

Рассматривать дело старших сестёр будет суд присяжных, дело Марии выделено в отдельное производство. Реальное наказание её не ожидает: девушка была невменяемой в момент совершения убийства.

Ранее Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовным делам в отношении сестёр. В январе ведомство обязывало СК переквалифицировать обвинение с убийства на необходимую самооборону. Однако следствие это делать отказалось.

Марию, Ангелину и Крестину обвиняют в убийстве их отца Михаила Хачатуряна. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет соответственно. Они рассказали, что родитель годами издевался над ними, принуждая, в том числе, к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной.

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