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Муниципал

11:16

Мундеп МО "Южно-Приморский" заявил, что его преследовал джип нелегальных торговцев

фото ЗакС политика Мундеп МО "Южно-Приморский" заявил, что его преследовал джип нелегальных торговцев

Депутат муниципального совета МО "Южно-Приморский" от Партии роста Александр Кузнецов 3 сентября обратился в полицию после конфликта с уличными предпринимателями.

Мундеп рассказал ЗАКС.Ру, что инцидент начался около трех часов вечера, когда он снимал на мобильный телефон точку нелегальных торговцев на углу проспекта Героев и улицы Маршала Захарова. Торговцы требовали прекратить съемку, а после того как депутат ушел, его какое-то время преследовали его на джипе.

- Они кричали "поймай его", "увози" и всем своим видом выглядели угрожающе, - сообщил Кузнецов.

Муниципал заявил на неопознанных лиц в полицию и вечером того же дня его вызвали к дознователю, который, по слова Кузнецова, пообещал возбудить уголовное дело по статье 119 УК РФ (словесная угроза жизни человека).

Напомним, на днях неизвестные избили активиста-борца против уличной торговли Александра Виноградова. Он связал причину нападения со своей общественной деятельностью. В защиту пострадавшего выступил депутат ЗакСа Михаил Амосов.


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