ФСБ уведомила о задержании членов "интернет-сообщества", готовивших теракты в школах

В ФСБ известили о предотвращении террористических нападений на московские учебные заведения и места массового скопления граждан, которые готовили участники некоего интернет-объединения, делится "Интерфакс".

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений", - оповестили в Центре общественных связей ФСБ.

Из 13 задержанных 11 являлись членами "закрытого интернет-сообщества", организованного в не названной социальной сети. Один фигурант разбирательства сообщил, что собирался устроить теракт в одной из школ во время линейки 1 сентября.

По утверждению ФСБ, намерения подозреваемых подкрепляются изъятыми у них личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, а также схемы нападений на учебные заведения.

Кроме того, во время обыска найдены четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства и охотничье гладкоствольное ружье, травматическое и холодное оружие.