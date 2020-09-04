Лечивший Навального в Омске врач заявил, что его кому могли спровоцировать диеты и "алкогольные эксцессы"

Завотделением острых отравлений омской больницы, куда изначально был госпитализирован Алексей Навальнй, Александр Сабаев известил, что причиной недомогания политика могли стать его пищевые привычки, делится ТАСС.

"Данные анамнеза, то есть история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были в течение пяти-семи дней, проблемы с пищеварением были, с питанием. Пациент использовал в своей практике в эти дни еще и диеты, что связано с похудением, снижением массы тела", - представил Сабаев свою точку зрения.

Кроме того, острое недомогание могло быть вызвано и некими, по словам врача, "алкогольными эксцессами", а также либо переохлаждением, либо длительным пребыванием на солнцепёке.

"Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака", - заключил Сабаев.

Ранее власти ФРГ отчитались о том, что нашли в организме Навального следы токсина из группы "Новичок". Оппозиционер по-прежнему находится в реанимации в состоянии клинической комы и подключен к аппарату ИВЛ.

Также немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Навальный является жертвой преступления.