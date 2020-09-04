Смольный хочет увеличить цену на питание в школах в 2021 году

Комитет по образованию подготовил постановление правительства о стоимости питания в школе в 2021 году. Документ еще не принят - он находится на антикоррупционной экспертизе.

По проекту постановления, стоимость завтрака должна составить 63 рубля. Цена за обед будет 110 рублей, а комплексный обед - 173 рубля.

На 2020 год правительство Петербурга устанавливало цены ниже. Завтрак стоит 61 рубль, обычный обед - 106 рублей, а комплексный - 167 рублей.

Напомним, ранее Государственная Дума приняла закон о бесплатном школьном питании для начальных классов. Администрация губернатора перед 1 сентября заявила, что все школы города готовы обеспечить младшеклассников бесплатными обедами.