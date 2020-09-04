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13:45

На станции "Гостиный двор" до апреля 2021 года закроется на ремонт эскалатор

фото ЗакС политика На станции "Гостиный двор" до апреля 2021 года закроется на ремонт эскалатор

С 14 октября и до 16 апреля 2021 года на станции петербургской подземки "Гостиный двор" будет закрыт на ремонт эскалатор, известили в пресс-службе ГАТИ.

Инспекция выдала орден на складирование материалов и оборудования, используемых для капитального обновления систем. Указывается, что строительные принадлежности будут размещены во внутреннем дворе Гостиного двора.

Примечательно, но на данный момент в графике капитального ремонта на сайте ГУП "Петербургский метрополитен" на указанный период времени ограничений не предусмотрено. Заявлен без закрытия станции капремонт пассажирских зон, который ведется с июля 2019 года до 31 октября 2020 года. Полностью закрыли в этом году только "Технологический институт -1" - до июня 2021 года.

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