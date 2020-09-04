В Архангельской области у активистов изъяли 4 тысячи листовок с призывами защитить Шиес

В Котласе правоохранители изъяли у активистов четыре тысячи листовок с заголовками "Руки прочь от Шиеса", поделилась с "МБХ медиа" местная экозащитница Светлана Бабенко.

"Сегодня в Котласе сотрудники остановили машину, в которой наш сторонник вез листовки. Они объяснили это тем, что им поступил анонимный звонок, и они должны ознакомиться с содержанием наших материалов. В течение двух часов было „общение", в ходе которого полицейские составили протокол и изъяли все четыре тысячи экземпляров", - рассказала Бабенко.

В листовках присутствовала информация об уголовном преследовании активистов, которые боролись со строительством свалки в Поморье. Также там имелись сведения о недопуске до губернаторских выборов Олега Мандрыкина, выдвинутого коалицией экозащитников.

Экоактивисты со всей страны поддерживали поморский протест против строительства свалки. Возле станции они разбили целый палаточный лагерь, в котором просидели более года перед тем, как в январе 2020-го стало известно, что проекту не суждено быть реализованным. Весной полетели головы глав Архангельской области и Республики Коми, у которых из-за скандального полигона был открытый конфликт с активистами.

На данный момент стройка полигона остановлена, территорию рекультивируют.