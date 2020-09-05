Петербуржцев приглашают сдать кровь в честь Дня донора костного мозга

"Фонд доноров" приглашает петербуржцев принять участие в донорских акциях, сдав кровь и костный мозг 17 сентября.

Тематическая акция будет посвящена Всемирному дню донора костного мозга. В ее рамках 17 сентября можно будет сдать кровь и ее компоненты в четырех точках и вступить в регистр потенциальных доноров кроветворных стволовых клеток еще в двух. В некоторых точках предусмотрена предварительная электронная регистрация. Все доноры получат памятные сувениры, первичным донорам вручат донорские книжки, а вступившим в регистр потенциальных доноров костного мозга горожанам обещают особые сюрпризы.

Где сдать кровь:

ПСПбГМУ им. Павлова

Адрес: метро "Петроградская", улица Льва Толстого, д. 19, корп. 53

Время приёма доноров: 08:30-12:00

Требуется предварительная регистрация на сайте отделения.

При себе нужно иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в Петербурге сроком от 1 года.

ГБУ СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова

Адрес: метро "Озерки", проспект Луначарского, д. 47

Время приёма доноров: 09:00-12:00

При себе нужно иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в Петербурге сроком от 1 года.

Городской клинический онкологический диспансер, отделение переливания крови

Адрес: метро "Проспект Ветеранов", проспект Ветеранов, д. 56 (вход через служебный)

Время приёма доноров: 09:00-11:00

При себе нужно иметь паспорт, принимают с регистрацией СПб, ЛО и временной (минимум полгода) регистрацией

Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого

Адрес: Пискаревский проспект, д. 47, пав. 26, 1 этаж

Время приёма доноров: 10:00-12:30

При себе нужно иметь паспорт РФ

Где вступить в регистр и сдать кровь:

Донорский отдел Российского НИИ гематологии и трансфузиологии

Адрес: метро "Площадь Восстания", улица 2-ая Советская, д. 16

Время приёма доноров: 08:30-11:30

При себе иметь паспорт РФ, доноров крови принимают с пропиской СПб, ЛО и временной (минимум полгода) регистрацией, в регистр принимают с паспортом РФ

Отделение переливания крови Городской больницы №15

Адрес: метро "Проспект Ветеранов", улица Авангардная, д. 4 (отдельно стоящее здание на территории больницы)

Время приёма доноров: 09:00-11:00

При себе иметь паспорт РФ, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года.