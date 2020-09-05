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12:45

Петербуржцев приглашают сдать кровь в честь Дня донора костного мозга

фото ЗакС политика Петербуржцев приглашают сдать кровь в честь Дня донора костного мозга

 "Фонд доноров" приглашает петербуржцев принять участие в донорских акциях, сдав кровь и костный мозг 17 сентября.

Тематическая акция будет посвящена Всемирному дню донора костного мозга. В ее рамках 17 сентября можно будет сдать кровь и ее компоненты в четырех точках и вступить в регистр потенциальных доноров кроветворных стволовых клеток еще в двух. В некоторых точках предусмотрена предварительная электронная регистрация.  Все доноры получат памятные сувениры, первичным донорам вручат донорские книжки, а вступившим в регистр потенциальных доноров костного мозга горожанам обещают особые сюрпризы.

Где сдать кровь:

  • ПСПбГМУ им. Павлова

Адрес: метро "Петроградская", улица Льва Толстого, д. 19, корп. 53
Время приёма доноров: 08:30-12:00
Требуется предварительная регистрация на сайте отделения.
При себе нужно иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в Петербурге сроком от 1 года.

  • ГБУ СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова

Адрес: метро "Озерки", проспект Луначарского, д. 47
Время приёма доноров: 09:00-12:00
При себе нужно иметь паспорт, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в Петербурге сроком от 1 года.

  • Городской клинический онкологический диспансер, отделение переливания крови

Адрес: метро "Проспект Ветеранов", проспект Ветеранов, д. 56 (вход через служебный)
Время приёма доноров: 09:00-11:00
При себе нужно иметь паспорт, принимают с регистрацией СПб, ЛО и временной (минимум полгода) регистрацией

  • Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого

Адрес: Пискаревский проспект, д. 47, пав. 26, 1 этаж
Время приёма доноров: 10:00-12:30
При себе нужно иметь паспорт РФ

Где вступить в регистр и сдать кровь:

  • Донорский отдел Российского НИИ гематологии и трансфузиологии

Адрес: метро "Площадь Восстания", улица 2-ая Советская, д. 16
Время приёма доноров: 08:30-11:30
При себе иметь паспорт РФ, доноров крови принимают с пропиской СПб, ЛО и временной (минимум полгода) регистрацией, в регистр принимают с паспортом РФ

  • Отделение переливания крови Городской больницы №15

Адрес: метро "Проспект Ветеранов", улица Авангардная, д. 4 (отдельно стоящее здание на территории больницы)
Время приёма доноров: 09:00-11:00
При себе иметь паспорт РФ, иностранным гражданам кроме паспорта необходимо иметь регистрацию в СПб сроком от 1 года.

 

 

 

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13:36 Путин поздравил москвичей с Днем города

13:01 В офис "Открытой России" в Петербурге пришли силовики

12:45 Петербуржцев приглашают сдать кровь в честь Дня донора костного мозга

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