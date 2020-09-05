Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент Владимир Путин поздравил москвичей с Днем город и 873-тилетием столицы, передает РИА "Новости".

Путин выступил на мероприятии в концертном зале "Зарядье". Он заявил, что российская государственность и история страны неразрывно связаны с Москвой.

"Мы, граждане России, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу. <...> Еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья и только всего самого-самого доброго. С Днем Москвы", - сказал Путин.

Отдельно Путин поблагодарил москвичей за смелость и солидарность в борьбе с пандемией коронавируса. Он заявил, что после эпидемии столица возвращается в привычное русло и восстанавливает ритм жизни.

Моска отмечает 873-й день рождения. Первое упоминание о ней датировано 1147 годом.