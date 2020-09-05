Беглов поздравил Собянина и москвичей с Днем города

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил мэру Москвы Сергею Собянину поздравление с 873-й годовщиной основания столицы, сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что история Москвы "наполнена ратными и трудовыми свершениями, которыми гордится страна", и сегодня столица – "один из самых динамично развивающихся городов мира". По его словам, Москва "показывает пример в реализации проектов градостроительства, развития транспортной инфраструктуры, создания общественных пространств, решении важных социальных и экономических задач".

"Нас связывает ряд масштабных проектов на благо жителей наших регионов, во имя процветания России", - сказал Беглов.

Моска отмечает 873-й день рождения. Первое упоминание о ней датировано 1147 годом.

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