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12:28

Суд прекратил дело псковского журналиста о пикете в поддержку Светланы Прокопьевой

фото ЗакС политика Суд прекратил дело псковского журналиста о пикете в поддержку Светланы Прокопьевой

Псковский областной суд прекратил дело в отношении корреспондента "Псковской губернии" Владимира Капустинского за одиночный пикет в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, сообщает "Апология протеста".

В отношении Капустинского был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (нарушение режима самоизоляции). Псковский горсуд признал его виновным и вынес ему предупреждение, но региональный облсуд счел журналиста невиновным после обжалования.

Капустинского задержали на пикетах в поддержку Прокопьевой 4 июля в Пскове. Незадолго до акции главреду "Псковской губернии" Денису Камалягину вручили предостережение, считая его организатором пикетов. Позже на последнего составили протокол как на организатора акции.

Участники тех пикетов признать Светлану Прокопьеву невиновной по делу об оправдании терроризма.Спустя два дня суд признал журналистку виновной и назначил ей штраф в 500 тысяч рублей. Подробнее о деле Прокопьевой – в материале ЗАКС.Ру.

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