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16:34

Врио главы комитета по благоустройству Малинин может стать полноправным главой ведомства

фото ЗакС политика Врио главы комитета по благоустройству Малинин может стать полноправным главой ведомства

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин может возглавить ведомство уже без приставки врио, сообщил ЗАКС.Ру осведомленный источник. По информации собеседника издания, назначение произойдет на текущей неделе - "вопрос уже решенный". 

На момент публикации заметки ЗАКС.Ру не удалось получить в комитете комментарий о назначении Малинина председателем ведомства. 

Сергей Малинин работает в ведомстве с 2003 года. Врио главы комитета чиновник стал в октябре 2019 года, до этого он был первым заместителем председателя. 

В должности первого зампреда Малинин работал во время снежной зимы 2018-2019 годов. Тогда одной из причин того, что город завален снегом, зампред называл отсутствие достаточного финансирования. По его словам, финансирование остается на уровне предыдущих годов, тогда как объем территории под уборку растет. 

В декабре 2019 года активисты пытались спасти от вырубки тополя на набережной канале Грибоедова. Проблемой занялся и депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский, который обращался в комитет по благоустройству с просьбой остановить вырубку деревьев.  Тогда Малинин уже стал врио главы комитета, но лично по ситуации не высказывался. После вырубки трех деревьев и активных действий местных жителей, аппарат вице-губернатора Николая Бондаренко сообщил, что деревья не тронут как минимум до проведения ремонта набережной "Мостотрестом".  

 


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