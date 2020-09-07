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7 сентября, 19:54

В Петербурге задержали активистку за акцию на Казанском мосту в поддержку Беларуси

фото ЗакС политика В Петербурге задержали активистку за акцию на Казанском мосту в поддержку Беларуси

Полицейские задержали петербургскую активистку Александру Шашок при выходе из дома, сообщил ЗАКС.Ру ее защитник Владимир Василенко. Он уточнил, что сейчас находится у 78 отдела полиции, куда привезли девушку, и ждет допуска к ней. 

По словам Василенко, предположительно Шашок задержали за акцию с файерами и баннером в цветах протестного белорусского флага на Казанском мосту. Она прошла 26 августа.

Тогда сразу после акции задержали другую ее участницу - Марину-Викторию Нагорных.  В 78 отделе полиции на девушку составили протокол за нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч.5 ст.20.2 КоАП). 

Фото: ПЬЯTNIЦА / Telegram

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