В Петербурге задержали активистку за акцию на Казанском мосту в поддержку Беларуси

Полицейские задержали петербургскую активистку Александру Шашок при выходе из дома, сообщил ЗАКС.Ру ее защитник Владимир Василенко. Он уточнил, что сейчас находится у 78 отдела полиции, куда привезли девушку, и ждет допуска к ней.

По словам Василенко, предположительно Шашок задержали за акцию с файерами и баннером в цветах протестного белорусского флага на Казанском мосту. Она прошла 26 августа.

Тогда сразу после акции задержали другую ее участницу - Марину-Викторию Нагорных. В 78 отделе полиции на девушку составили протокол за нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч.5 ст.20.2 КоАП).

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