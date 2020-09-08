У суда, где оглашают приговор Ефремову, задержали черного мага и его помощника

Возле здания Пресненского районного суда Москвы, где сейчас оглашается приговор Михаилу Ефремову, правоохранители задержали и отправили в автозак мистического деятеля и его помощника, информируют РБК и "Новая газета".

Под объективы камер молодой человек разложил на асфальте некую атрибутику и начал совершать, вероятно, магический обряд, однако завершить его он не успел, поскольку действо прервали дежурившие у суда силовики.

В результате "шаман" и его коллега оказались в полицейском "воронке".

Актера, напомним, обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее у актёра в суде случился инсульт, однако после кратковременной госпитализации его выписали.

Ранее адвокат Ефремова приглашал на суд в качестве свидетелей в том числе "автомобильного эксперта" Юрия Фиалко, заявлявшего, что авто актера перед аварией могли взломать хакеры из космоса, как в фильме "Терминатор 3".

Вечером 8 июня актер, не справившись с управлением собственной машины, выехал на встречную полосу и врезался в "Газель". Водитель грузовика Сергей Захаров скончался по дороге в больницу. В крови Ефремова нашли алкоголь, эквивалентный выпитой бутылке водки.