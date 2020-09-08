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20:03

Нижегородские полицейские заблокировали слушателей лекции "Голоса" в помещении

фото ЗакС политика Нижегородские полицейские заблокировали слушателей лекции "Голоса" в помещении

В Нижнем Новгороде правоохранители не дают слушателям лекции движения "Голос" выйти из помещения: всех, ктонаходится внутри, заблокировали, уведомляет местный штаб Алексея Навального.

"Голос" проводил лекцию о наблюдении за выборами, которые должны пройти в регионе 13 сентября.

В штабе оповестили, что в клуб "То самое место", где собрались слушатели, пришли трое силовиков в форме и трое - в штатском, которые стали переписывать имена всех присутствующих в зале.

Участница мероприятия Мария Гарайс опубликовала видео, где рассказала, что со слов полицейских им поступило сообщение о собравшихся на лекции "непонятных людях, которые занимаются непонятными вещами".

"Сейчас мы вас всех по очереди опросим, узнаем цель вашего визита и всех вас отпустим", - пояснил один из правоохранителей.

Движение "Голос" занимается независимым наблюдением за выборами.

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