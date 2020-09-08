"Претенденты с искринкой": Власти Ленобласти намерены пополнить губернаторский кадровый резерв

На территории Ленинградской области начался конкурс "Губернаторский кадровый резерв": о старте мероприятия оповестил региональный глава Александр Дрозденко, которого цитирует пресс-служба администрации ЛО.

Заявки на участие в конкурсе будут отбираться на уровне районов, после прохождения локальных конкурсных процедур, кандидаты в "губернаторский резерв" сразятся в областном финале.

"Мы хотим создать кадровый резерв из сильных, активных, инициативных претендентов с искринкой в глазах. Чтобы в правительстве Ленинградской области появлялись люди с новыми идеями, предлагали свои варианты решения вопросов", - описал цели мероприятия Дрозденко.

В заключении губернатор добавил, что в Ленобласти проходят ремонты в районных зданиях Биржи труда: за последние два года были "обновлены" четыре филиала службы занятости - в Выборге, Тосно, Кировске и Волхове.