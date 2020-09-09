В Кремле сообщили об отказе от проведения традиционной "Прямой линии" с Путиным

Традиционная "Прямая линия" с Владимиром Путиным в текущем году проводиться не будет, уведомил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Частично её формат будет отображен в грядущей большой пресс-конференции президента, которая должна пройти в декабре.

"Попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре", - цитирует ТАСС Пескова.

Чиновник отметил, что Путин и так "проводит прямую линию уже последние несколько месяцев", в связи с чем её организация в этом году автоматически утратила резонность.

Последний раз "Прямая линия" с Путиным проходила в июне 2019 года.