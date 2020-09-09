Беглов поведал о задачах "Метростроя"

Петербургский градоначальник Александр Беглов сообщил, что считает развитие метрополитена первостепенной задачей городской инфраструктуры, поскольку, подчеркнул он, подземка является основой системы пассажирского транспорта.

Рассуждая в беседе с "Деловым Петербургом" о будущем метростроения в Северной столице, управленец заявил, что компания продолжает функционировать в привычном режиме, выполняя обязательства, предусмотренные заключенными ранее контрактами.

"Компания "Метрострой" сейчас находится на стадии оптимизации производственных и экономических процессов. При этом [она] продолжает выполнение работ по заключённым государственным контрактам. Рассматриваются различные варианты стабилизации ситуации и обеспечения дальнейшего бесперебойного строительства объектов метрополитена. В том числе с участием финансовых институтов и потенциальных инвесторов. Переговоры ведутся и с иностранными компаниями", - поделился Беглов.

Ранее, напомним, из "Метростроя" ушел Сергей Харлашкин. Сейчас должность принадлежит его заместителю Алексею Старкову. На прошедшем не так давно собрании акционеров компании было выдвинуто предложение заменить Харлашкина на Константина Ерошенко, начальствующего над зарегистрированным в июле АО "Метротрансстрой", которое является "дочкой" "Стройтрансгаза" Геннадия Тимченко.

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