Более ста новых трамваев "уедут" из Петербурга в Москву

По результатам завершившегося 9 сентября аукциона компания "ПК Транспортные системы" получила право изготовить в Петербурге и поставить в Москву 114 современных трамвайных вагонов. В их число войдет 70 длинных трехчастных трамваев "Витязь-Москва" и 40 компактных трамваев "Львенок". На эту задачу у подрядчика должно уйти полтора года - с начала 2021 по середину 2022 года. Весь этот транспорт соберут на Невском заводе электрического транспорта.

"Благодаря современному яркому дизайну, эргономичному интерьеру, высокому уровню комфорта, трамваи "Витязь-Москва" завоевали сердца миллионов москвичей и гостей столицы. Уверен, что и односекционные трамваи "Львенок", которые уже курсируют по улицам Улан-Удэ, Перми и Ульяновска, никого в Москве не оставят равнодушными", - прокомментировал победу на аукционе презиидент "ПК Транспортные системы" Феликс Винокур.

Совсем недавно, в начале сентября компания произвела свой 500-й трамвай.

В августе ЗАКС.РУ сообщал, что на том же Невском заводе изготовят 29 вагонов для Ульяновска.