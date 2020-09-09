Замглавы Минэнерго Тихонову предъявили обвинение в хищении свыше 600 млн рублей

Замруководителя Министерства энергетики Анатолию Тихонову предъявили обвинение в причастности к хищению не менее 603 млн рублей, которые были выделены на создание информационной сети ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА), информирует Следственный комитет.

"В ходе расследования установлена причастность к хищению не менее 603 млн рублей бывшего директора ФГБУ „РЭА" Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО „Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Указанные лица задержаны", - уточняется в послании СК.

Тихонов предпринял попытку скрыться от следствия, "применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы".

Днем ранее замминистра задержали после обысков, проводимых в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По данным следствия, хищения в Минэнерго были совершены в рамках утвержденной в 2014 году госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), порученной ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (ФГБУ РЭА). На данную деятельность агентство получило из министерства субсидии на общую сумму 968 млн рублей, часть из которых и была впоследствии, по версии ГСУ СКР и ФСБ, похищена.