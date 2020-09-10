Больницу им. Семашко снова перепрофилируют под инфекционную

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией городская больница имени Семашко в Пушкине возобновит прием больных с COVID-19, сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева. Обещается, что в медицинском учреждении для этих целей перепрофилируют 132 койки. Всего же свободный городской коечный фонд для взрослых сократился до 10%.

"При ухудшении эпидемической ситуации перепрофилирование стационаров для оказания помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией будет продолжено", - отметил чиновник.

Ранее этот стационар уже частично переделывали под инфекционный.

Отметим также, что накануне, 9 сентября, закрыли Мариинскую больницу из-за вспышки эпидемии в ее стенах: у 250 ее обитателей выявили коронавирус.

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