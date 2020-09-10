Возмущенный "котлетной" вывеской Четырбок призвал КГА проверить другие на соответствие регламенту

Петербургского парламентария Дениса Четырбока раздосадовала вывеска столовой с рекламой мясного блюда, расположенная в непосредственной близи к недавно открытой мемориальной доске Нотариальной палаты Петербурга, в связи с чем он обратился в комитет по градостроительству и архитектуре с просьбой проверить другие находящиеся в историческом центре витрины на предмет соответствия эстетическому регламенту.

"Картинка с открытия мемориальной доски у многих вызвала омрачение, а всё потому, что в непосредственной близости от неё размещена откровенно вызывающая информационная вывеска (меню) "Котлета домашняя 46₽", которая принадлежит одной из столовых", - сетует народный избранник.

По мнению Четырбока, подобного рода вывески нарушают несколько пунктов эстетических регламентов объектов и элементов благоустройства, утверждённых соответствующим постановлением петербургского правительства Петербурга. Это: внешний вид меню не соответствует архитектурно-градостроительному облику здания (п. 1.2.2.1); стилистические решения не учитывают фасадные решения (п. 1.2.2.2); в оформлении меню используется выносная светодиодная мерцающая подсветка (нарушение п. 1.2.22); площадь плёночного изображения меню составляет более 1/10 площади витрины (нарушение п. 1.4.4).

По факту обнаружения вышеперечисленных недочетов Четырбок направил обращение главе КГА с просьбой изучить как конкретно описанную витрину, так и остальные, расположенные в историческом центре города на Неве.

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