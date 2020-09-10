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14:41

Соратники Навального обнаружили множество фактических ошибок в статьях об улучшении его самочувствия

фото ЗакС политика Соратники Навального обнаружили множество фактических ошибок в статьях об улучшении его самочувствия

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и его соратник Леонид Волков сообщили о том, что в материалах The Insider и Der Spiegel имеется значительное количество спорных моментов и явных неточностей. В обоих статьях утверждается, что политик полностью пришел в себя и вспомнил события, предшествовавшие его коме.

Ярмыш напомнила, что известила об улучшении самочувствия Навального ещё в понедельник, 7 сентября.

"В основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", - констатировала она у себя в Twitter.

В разговоре с "Медузой" Волков заметил следующее: "Я был бы рад, если бы то, что пишет Der Spiegel, было правдой, но к сожалению, в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок".

Также заметку прокомментировал кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Это же сообщения СМИ, мы всегда уже приучились очень осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем считать эти сообщения за первоисточник, пока они не подкреплены более официальной информацией. Мы не располагаем более детальной информацией о состоянии здоровья пациента", - заключил чиновник.

Сегодня утром Der Spiegel, The Insider и Bellingcat опубликовали совместный материал о состоянии лежащего в немецкой клинике "Шарите" Навального. Там утверждалось, что оппозиционер восстановился психически, а физически будет дееспособен уже в ближайшее время. Немецкие врачи, говорится в статье, полагают, что политик выжил благодаря череде удачных обстоятельств: пилоты быстро посадили самолет в Омске, а атропин он получил уже в аэропорту. Кроме того, в материале сообщалось об усилении охраны в берлинской больнице, однако в местной полиции дали понять, что не ведают, откуда появилась данная информация, писали РИА "Новости".

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