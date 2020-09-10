Петербургский суд не стал разрешать митинг в поддержку Навального

Калининский районный суд Петербурга 10 сентября признал законным решение районной администрации не согласовывать митинг либертарианцев в поддержку госпитализированного политика Алексея Навального. Об этом ЗАКС.Ру сообщила юрист "Апологии протеста" Варвара Михайлова, представлявшая интересы заявителей акции.

Районные чиновники не позволили провести мероприятие, сославшись на ограничительные меры, установленные постановлением № 121 Смольного. Их приняли в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции. С тех пор многие ограничения были сняты, однако публичные мероприятия по-прежнему находятся под запретом.

- Мы, конечно, считаем, что 121-е постановление не должно применяться таким образом, чтобы оно нарушало фундаментальные права, - прокомментировала Михайлова. - Мы в уведомлении указали все возможные средства защиты от инфекций. Всё это было проигнорировано. Мы считаем, что реально преследуемая цель [запрета митинга] - иная.

Истцы намерены обжаловать решение Калининского суда в вышестоящей инстанции.

Напомним, Навальный находился в коме с 20 августа по 7 сентября. 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите" из омской больницы, где ему оказывали первую помощь. Врачи немецкой клиники заявили, что российского оппозиционера отравили веществом из группы "Новичок". Омские медики следов ядов в организме не нашли. Они настаивали на том, что у пациента был нарушен обмен веществ.