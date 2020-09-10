В больнице имени Раухфуса презентовали новое оборудование

В петербургской больнице имени Раухфуса торжественно продемонстрировали новое медицинское оборудование, привезенное около месяца назад, передает пресс-служба Смольного. Мероприятие посетил губернатор Александр Беглов. Речь идет о девяти аппаратах ИВЛ, позволяющих работать с пациентами самого разного возраста, и универсальной радиографической системе XGEO GU60A, способной обеспечить любой тип рентгена.

"Это оборудование с огромными возможностями – большая помощь в ежедневной работе центра. Оно многократно увеличивает шансы для спасения маленьких пациентов", - считает Беглов.

Закупка обошлась городу в 60 млн рублей.

Отметим, что в последние дни петербуржцы все чаще подхватывают коронавирус. За минувшие сутки таковых зарегистрировали 215. В Мариинской больнице накануне даже случилась вспышка эпидемии, из-за чего ее закрыли.

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