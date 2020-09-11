МВД восстановило хронологию поездки Навального в Томск и готовит запрос в Германию

Следственное подразделение управления МВД на транспорте по СФО готовит дополнительный запрос в Германию для участия в расследовании по состоянию политика Алексея Навального, сообщили представители органов.

Дополнительный запрос МВД готовит в связи с выходом Навального из комы "в соответствии с действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам". При этом ведомство продолжает доследственную проверку, а глава МВД Владимир Колокольцев неделю назад заявил, что ведомство не видит оснований возбуждать уголовное дело об отравлении Навального, поскольку там нет криминала.

В запросе российская сторона попросит немецких коллег позволить российским следователям МВД, ведущим проверку, участвовать в следственных действиях с Навальным, врачами и экспертами, в том числе "при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы".

Также в сибирской транспортной полиции заявили, что восстановили хронологию событий во время пребывания Навального в Томске перед его отравлением. По данным полиции, политик посещал гостиницу Xander Hotel с рестораном Velvet, съемную квартиру, где проходила рабочая встреча его сторонников, "Венскую кофейню" в аэропорту Томска. "Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль", - утверждают в МВД.

Полицейские опросили пятерых из шести граждан, сопровождавших Навального в поездке: его пресс-секретаря Киру Ярмыша, а также соратников Владлена Лося, Георгия Албурова, Илью Пахомова и Павла Зеленского. Еще одна, Марина Певчих, 20 августа "уклонилась от дачи объяснений", сообщили в МВД, и 22 августа вылетела в Германию.

Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Позже немецкая сторона пришла к выводу, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". 7 сентября политик начал приходить в себя после медикаментозной комы, 10 сентября Der Spiegel, The Insider и Bellingcat писали, что он практически полностью очнулся, но соратники политика заявили, что информация преувеличена.