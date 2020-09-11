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10:53

Боярский пожелал Навальному выздоровления

фото ЗакС политика Боярский пожелал Навальному выздоровления

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский 11 сентября по просьбе журналистов прокомментировал госпитализацию политика Алексея Навального. 

Отвечая на вопрос, кто, по его мнению, мог отравить оппозиционера, депутат заявил, что не имеет возможности дать по этому поводу какую-либо профессиональную информацию. 

- Я хочу сказать только одно. Если это было отравление, то это нужно расследовать и наказать виновных. Я желаю Алексею Анатольевичу выздоровления. Ни одна политическая борьба не стоит жизни человека, - добавил Боярский.

Алексей Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Позже немецкая сторона пришла к выводу, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". 7 сентября политик начал приходить в себя после медикаментозной комы, 10 сентября Der Spiegel, The Insider и Bellingcat писали, что он практически полностью очнулся, но соратники политика заявили, что информация преувеличена.

Сергей Еремеев


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