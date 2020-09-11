В российских магазинах хотят ввести двойные ценники

Союз потребителей России обратился в Минпромторг с предложением ввести двойные ценники в магазинах, пишут "Известия".

По задумке союза, кроме стоимости упаковки товара на ценниках следует указывать и цену за единицу веса или объема: например, за килограмм или литр. Таким образом, считают в союзе, производители перестанут хитрить с упаковкой: например, наливать 950 мл молока в бутылку объемом 1 л или класть в емкость для десятка яиц девять.

Кроме того, двойные ценники позволят потребителям сравнивать стоимость продуктов, напитков, бытовой химии, парфюмерии, косметики и других товаров, конкурирующих между собой, указали в союзе. Упаковки имеют разный вес или объем, и сориентироваться, что на самом деле дешевле, не всегда просто, отмечается в письме Минпромторгу.

"Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счет уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение. Плюс это удержало бы производителей и продавцов от подобной формы повышения цен", - сказал президент союза Петр Шелищ.