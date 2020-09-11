Соавтор закона об изоляции рунета покинула пост замглавы Минкомсвязи

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил экс-сенатора Людмилу Бокову от должности статс-секретаря – замглавы Минкомсвязи, распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В разговоре с ТАСС Бокова сообщила, что она переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создает Минпросвещения. По ее словам, этот институт будет тесно работать с командой Минкомсязи.

"[Будем] работать над внедрением новых технологий в школах, разработкой государственных информационных систем, которые сделают образовательный процесс школьников более эффективным", - добавила она.

До того, как в январе 2020 года стать замминистра связи, Бокова была сенатором. Она – соавтор ряда законопроектов Андрея Клишаса, в том числе об изоляции рунета.

фото: council.gov.ru