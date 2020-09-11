18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:24

Соавтор закона об изоляции рунета покинула пост замглавы Минкомсвязи

фото ЗакС политика Соавтор закона об изоляции рунета покинула пост замглавы Минкомсвязи

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил экс-сенатора Людмилу Бокову от должности статс-секретаря – замглавы Минкомсвязи, распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В разговоре с ТАСС Бокова сообщила, что она переходит на должность главы Федерального института цифровой трансформации образования, который создает Минпросвещения. По ее словам, этот институт будет тесно работать с командой Минкомсязи.

"[Будем] работать над внедрением новых технологий в школах, разработкой государственных информационных систем, которые сделают образовательный процесс школьников более эффективным", - добавила она.

До того, как в январе 2020 года стать замминистра связи, Бокова была сенатором. Она – соавтор ряда законопроектов Андрея Клишаса, в том числе об изоляции рунета.

фото: council.gov.ru

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:20 В российских магазинах хотят ввести двойные ценники

9:28 СМИ: Минтранс допустил бесплатный проезд в общественном транспорте через 15 лет

10 сентября, 18:50 Проекту дочери Пескова выделили 15 млн рублей из бюджета мэрии Москвы на пиар

10 сентября, 14:06 Песков о переезде Госсовета в Петербург: Никаких решений на этот счет не принималось

10 сентября, 13:46 Возмущенный "котлетной" вывеской Четырбок призвал КГА проверить другие на соответствие регламенту

10 сентября, 12:20 Защита Егора Жукова отозвала жалобу на его приговор по делу о призывах к экстремизму

10 сентября, 11:10 В Казани доставили на допрос в СК юриста штаба "Объединенных демократов"

9 сентября, 18:58 ФБК рассказал о многомиллиардных владениях и "экстремально дорогих" часах главы Татарстана

9 сентября, 17:16 Петербургских учителей обязали искать ЛГБТ-символику в соцсетях своих подопечных

9 сентября, 14:57 К юристу защитников Шиеса пытались проникнуть с обыском: после она обнаружила залитую клеем дверь


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:39 Турчак публично заявил о "профнепригодности" петербургского "думца" Вострецова

12:24 Соавтор закона об изоляции рунета покинула пост замглавы Минкомсвязи

11:59 В Архангельске мужчина с условным сроком за экстремизм в интернете снова "попался"

11:54 Депутат-единоросс напомнил о выборах губернатора Ленобласти роликом под песни "Ленинграда"

11:48 В Петербурге хотят ввести льготы для производителей биоразлагаемых материалов

11:30 Максим Шевченко: Лукашенко пробудет у власти не дольше, чем ему позволит Путин

11:20 Петербургские депутаты планируют изменить закон о детском омбудсмене

11:20 В российских магазинах хотят ввести двойные ценники

10:59 Депутаты Петербурга обсудят регулирование работы кальянных в жилых домах

10:53 Боярский пожелал Навальному выздоровления

10:47 В России выявлено 5,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

10:26 МВД восстановило хронологию поездки Навального в Томск и готовит запрос в Германию

9:50 Партия племянника Путина "Народ против коррупции" оказалась под угрозой ликвидации

9:28 СМИ: Минтранс допустил бесплатный проезд в общественном транспорте через 15 лет

10 сентября, 21:19 Суд отклонил копеечный иск к главе Василеостровского района Ильину

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru