Песков заявил о невозможности возбудить дело об отравлении Навального по выводам немецких медиков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России невозможно завести уголовное дело об отравлении Алексея Навального по выводам немецких военных медиков, поскольку это юридический нонсенс, передает РИА "Новости".

По словам Пескова, в таком же случае в Германии "наверное, невозможно возбудить уголовное дело на основе анализов, которые взяли в нашем военном госпитале".

"Это невозможно, это юридический нонсенс. А что касается проверочных действий, они есть, наши следственные органы работают, у них есть вопросы, появляются новые вопросы. Мы очень надеемся, что получим информацию от наших германских коллег. Эта информация поможет продвинуться дальше", - сказал Песков.

Говоря о призывах западных стран возбудить дело, Песков заявил, что российской стороне "не нравится", когда "диктуют, какие юридические процедуры" начинать.

"Мы искренне не понимаем саму постановку вопроса. Мы уже говорили неоднократно, что де-факто проверки и расследования происходящего осуществляются в рамках процедуры, которая на юридическом языке называется доследственная проверка. Конечно, нам не хотелось бы и нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие юридические процедуры у нас в какой момент и на основании чего начинать", - добавил представитель Кремля.

Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Позже немецкая сторона пришла к выводу, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". 7 сентября политик начал приходить в себя после медикаментозной комы, 10 сентября Der Spiegel, The Insider и Bellingcat писали, что он практически полностью очнулся, но соратники политика заявили, что информация преувеличена.