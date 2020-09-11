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14:22

Завершилось проектирование сквера в устье Смоленки

фото ЗакС политика Завершилось проектирование сквера в устье Смоленки

На островке в устье реки Смоленки, за спасение которого от застройки годами бились градозащитники, появится сквер, с конца прошлого года уже носящий имя драматурга Александра Володина. Как передает строительное издание "Канонер" со ссылкой на чиновников из комитета по благоустройству, работы по проектированию будущей общественной зоны завершились.

"Для отдыхающих предусмотрены оборудованные места у воды, откуда открываются обзорные виды на акваторию Финского залива и устье реки Смоленки. Пространство сквера оформляется посадками, создающими красивый пейзаж, и делится на комфортные для горожан камерные зоны", - рассказали в профильном комитете.

Прямоугольный рукотворный остров, по плану, получит мощение, а. в свою очередь, деревьев на нем хотят высадить более трех сотен.

Напомним, что в первой половине 2010-х годов на этом месте хотели построить театр Аллы Пугачевой. В прошлом году году градозащитное сообщество добилось включения зеленого участка в список зеленых насаждений общего пользования.

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