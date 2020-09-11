Депутат Вострецов рассчитывает на выдвижение в Госдуму от ЕР несмотря на критику Турчака

Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что раскритиковавший его секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак не до конца разобрался в ситуации. Парламентарий пояснил, что не понравившееся Турчаку предложение исходило не от него, а от избирателей - его опубликовали на портале "Российские общественные инициативы". На этом сайте россияне могут предлагать варианты изменения законов, если инициативу на портале поддержат более 100 тысяч человек, ее будут рассматривать парламентарии.

По словам Вострецова, журналисты просто спросили его мнение об одной из инициатив - уменьшение возраста уголовной ответственности до 12 лет.

- Я сказал: "Конечно, если такая инициатива существует, кому-то она может казаться абсурдной, кому-то она может казаться нелепой, но люди не нормотворцы и имеют право высказывать любые идеи", - рассказал депутат.

Он уточнил, что, по его мнению, необходимо обсуждать возможность реализации подобной инициативы.

Вострецов добавил, что планирует выдвигаться в Госдуму в 2021 году от "Единой России". В данном созыве он находится по спискам партии, но в саму политическую организацию не входит - депутат возглавляет поддерживающее ЕР объединение профсоюзов России "Соцпроф".

- Есть соглашение объединения профсоюзов России "Соцпроф" с "Единой Россией". Если "Единая Россия" посчитает, что им не по пути с объединением, с нами и нашими инициативами народными, это их право. Но я думаю, что Андрей Анатольевич [Турчак] не партия, но чиновник в партии. Говорить за партию, что она решит, думаю, это слишком много на себя брать, - заявил Вострецов.

Ранее Турчак раскритиковал депутата за поддержку инициативы о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет. Секретарь генсовета "Единой России" сказал, что это предложение абсурдно. Также Турчак отметил, что полномочия Вострецова как депутата истекают в 2021 году и он вряд ли пройдет в Госдуму снова.

София Саттарова