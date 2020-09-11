В Петербурге стартует театральный сезон

С завтрашнего дня, 12 сентября, начнут свою работу в новом сезоне петербургские театры, закрывшиеся из-за пандемии коронавируса еще в марте, передает сайт городского правительства. В этот день откроются для посетителей ТЮЗ, Театр "Суббота", Театр "Мастерская", "БУФФ". Театр Комедии и Театр музыкальной комедии. В последнем из перечисленных культурном учреждении покажут произведение, которое не успели показать ко Дню Победы - спектакль "Жар-птица. Песни о войне".

"Все городские театры и концертные организации с нетерпением ждали встречи со зрителями и подготовились, чтобы эта встреча стала яркой и запоминающейся. Также на площадках будут соблюдаться все актуальные меры эпидемиологической безопасности". - выразил свою радость от предстоящего события председатель комитета по культуре Константин Сухенко.

В последние дни и недели в Петербурге отмечается небольшой, но постоянный рост дневного числа заразившихся коронавирусом. За последние сутки таковых зафиксировали 216 человек. Вспышки эпидемии в Мариинской больнице и Духовной академии привели к закрытию этих заведений на двухнедельный карантин.

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