Сын депутата Госдумы Гаджиева арестован по делу о групповом избиении

Дорогомиловский суд Москвы арестовал Абдулгамида Гаджиева по делу о групповом избиении из хулиганских побуждений, передает РИА "Новости".

Источник агентства сообщил, что это - сын депутата Госдумы Мурада Гаджиева, в суде сообщили, что отчество арестованного - Мурадович. Гаджиева обвиняют в нарушении п. "г", "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенная группой лиц из хулиганских побуждений).

Фабула дела пока остается неизвестной. ТАСС сообщает, что Гаджиева задержали накануне в Ростове-на-Дону и этапировали в Москву.

Мурад Гаджиев – депутат Госдумы от Дагестана, член "Единой России", входит в комитет по транспорту и строительству.