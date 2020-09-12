ФСБ проверяет слова Артемия Лебедева о черкесах и памятнике "Родина-мать" на экстремизм

ФСБ начала доследственную проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева о черкесах и монументе "Родина-мать", передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Владимира Слащева.

Проверка проводится по заявлению председателя совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве Юрия Агирбова. Его претензии связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, датированными 15 июля и 19 августа. В одном из них Лебедев назвал памятник "Родина-мать" "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь", а в другом - негативно высказался о черкесах.

Агирбов просит возбудить дело по трем статьям: ст. 280 УК РФ (экстремизм), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти) и ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы). Заявитель ожидает, что его в ближайшее время вызовут для дачи пояснений.

В конце августа президент Владимир Путин наградил Лебедева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.