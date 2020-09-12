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17:55

Лавров заявил, что Россия отреагирует на возможные санкции из-за отравления Навального

фото ЗакС политика Лавров заявил, что Россия отреагирует на возможные санкции из-за отравления Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что Москва ответит на возможные новые санкции Запада, которые обсуждаются в связи с отравлением Алексея Навального.

"Принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Посмотрим, какие будут новые санкции, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя", - приводит слова Лаврова "Интерфакс".

Полное интервью Лаврова выйдет в рамках передачи "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" 13 сентября.

Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Позже немецкая сторона пришла к выводу, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". 7 сентября политик начал приходить в себя после медикаментозной комы, 10 сентября Der Spiegel, The Insider и Bellingcat писали, что он практически полностью очнулся, но соратники политика заявили, что информация преувеличена.

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