Беглов утвердил стратегию по воспитанию детей

Петербургский градоначальник Александр Беглов утвердил план по выполнению стратегии воспитания детей, который рассчитан до 2025 года, информирует пресс-служба Смольного.

В документе говорится о пропаганде трудового воспитания, здорового образа жизни, популяризируется наука. Также предполагается экологическое просвещение и мероприятия по профориентации.

В рамках стратегии власти уделят внимание патриотическому, семейному, нравственному и гражданскому воспитанию детей.

В текущем году должна пройти конференция Российского движения школьников и совета старшеклассников, слёт экоотрядов "Дирижабль чистоты".

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