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10:32

Беглов утвердил стратегию по воспитанию детей

фото ЗакС политика Беглов утвердил стратегию по воспитанию детей

Петербургский градоначальник Александр Беглов утвердил план по выполнению стратегии воспитания детей, который рассчитан до 2025 года, информирует пресс-служба Смольного.

В документе говорится о пропаганде трудового воспитания, здорового образа жизни, популяризируется наука. Также предполагается экологическое просвещение и мероприятия по профориентации.

В рамках стратегии власти уделят внимание патриотическому, семейному, нравственному и гражданскому воспитанию детей.

В текущем году должна пройти конференция Российского движения школьников и совета старшеклассников, слёт экоотрядов "Дирижабль чистоты".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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