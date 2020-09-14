УФАС оштрафовало на миллион участников картельного сговора в сфере благоустройства

Петербургское управление ФАС оштрафовало суммарно на 1,042 млн рублей ООО "Капж-Строй" и ООО "ВКР" за участие в картельном сговоре в сфере благоустройства.

В декабре прошлого года "антимонопольщики" выявили, что указанные компании заключили антиконкурентное соглашение на трех аукционах по уходу за придомовыми территориями на сумму свыше 11,7 млн рублей.

Решение УФАС было обжаловано в суде, однако в августе городской Арбитраж всё установил наличие картеля.

В начале сентября компании "Капж-Строй" был выписан штраф в размере более 455 тысяч рублей, а ВКР - свыше 587 тысяч рублей.

"Штрафы рассчитывались исходя из размера выручки предприятий и могли быть в два раза больше. Но мы учли то, что очень высокий штраф может служить инструментом подавления экономической самостоятельности и фактически разорить предприятия. Надеемся, что уменьшение размера административного наказания позволит организациям и в дальнейшем заниматься благоустройством, но уже побеждая на аукционах в честной конкурентной борьбе", - прокомментировал ситуацию замглавы петербургского УФАС Вячеслав Тукаев.