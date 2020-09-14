Макрон попросил Путина "пролить свет" на ситуацию с отравлением Навального

Французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе телефонной беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил беспокойство по ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального, передает "Интерфакс".

Макрон рассказал Путину о том, что независимые французские лаборатории, проведя собственные анализы, также обнаружили в биоматериалах политика следы вещества из группы токсинов "Новичок". Президент республики призвал главу РФ "пролить свет на покушение".

В свою очередь Путин в дискуссии с Макроном заявил о недопустимости голословных обвинений России в причастности к отравлению Навального.

Напомним, сегодня официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт оповестил, что данные, полученные экспертами немецкой военной лаборатории, подтвердили независимые научные центры во Франции и Швеции, все они сошлись во мнении, что Навального отравили ядом из группы боевых ФОС "Новичок".

Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Позже немецкая сторона пришла к выводу, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". 7 сентября политик начал приходить в себя после медикаментозной комы, 10 сентября Der Spiegel, The Insider и Bellingcat писали, что он практически полностью очнулся, но соратники политика заявили, что информация преувеличена.