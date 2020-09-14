Суд оставил голодающего Шестуна в СИЗО до конца года

Подольский горсуд продлил срок ареста бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну до 23 декабря, передает "МБХ медиа".

По словам жены Шестуна Юлии, он уже 45 суток держит голодовку и физически не смог подняться в зал заседаний. Судья решила провести следующее слушание на первом этаже в конвойном помещении, закрытом для СМИ и слушателей по регламенту. Шестун отметила, что все ходатайства адвокатов о переводе Шестуна под домашний арест, в том числе учитывая его состояние здоровья, судья во внимание не приняла.

С середины 2018 года Шестун проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с земельными участками: следствие считает, что он незаконно передал в собственность юрлицу участок по льготной цене. Сам Шестун настаивает на том, что дело полностью сфабриковано.